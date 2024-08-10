Цены на мясо и сало в Украине: во сколько обойдется шашлык

В Украине отмечены заметные изменения на рынке мясной продукции. В частности, заметно подорожала свинина.

Согласно данным мониторинга цен от "Минфина", за последний месяц стоимость свинины значительно выросла, тогда как цены на сало остаются стабильными.

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Анализ показывает, что все основные виды свинины подорожали. В частности, цена на свиную грудинку увеличилась со 165,86 грн до 171,05 грн за килограмм, а свиная лопатка – с 163,30 грн до 165,35 грн.

Значительный рост стоимости произошел и на свиной ошеек и подчеревина, которые теперь стоят 267,20 грн и 172,63 грн за килограмм соответственно.

Среди других продуктов свиные ребра также подорожали, но незначительно – со 172,30 грн до 172,97 грн за килограмм. Наибольшее повышение цены произошло на свинину для шашлыка, которая теперь стоит 239,90 грн за килограмм.

В отличие от свинины цены на сало остаются неизменными. Стоимость домашнего сала остается на уровне 234,00 грн. за килограмм. В то же время соленое сало стоит 242,84 грн за килограмм.

В целом изменения цен на свинину и стабильность стоимости сала отражают тенденции на рынке мясной продукции в Украине, что может повлиять на дальнейший спрос среди потребителей.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в Украине на 20 процентов может подорожать один из самых популярных продуктов.

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