Ціни вражають: стало відомо, скільки коштує зустріти Новий рік у Львові

Ресторани та готельно-ресторанні комплекси Львова активно готуються до зустрічі Нового 2025 року. Цьогоріч ціни справді вражають – навіть у воєнний час святковий вечір у найпрестижніших заміських комплексах обійдеться у десятки тисяч гривень.

Водночас у спальних районах міста можна знайти більш доступні варіанти для святкування, хоча й там ціни можуть приємно чи не дуже здивувати. Журналісти LVIV.MEDIA дізналися, як саме проходитиме святкування в закладах, скільки коштуватиме місце за столом і які умови пропонуються гостям.

Незважаючи на високі ціни, майже всі місця в престижних ресторанах та комплексах вже заброньовані. Однак є й такі заклади, які цього року відмовилися від новорічних програм, хоча більшість пропонують розкішні вечори, живу музику, шоу-програми з зірками та навіть тематичні вечірки.

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У одному з найрозкішніших заміських комплексів Edem Resort Medical & SPA гостям пропонують вишукане святкування Нового року, але лише для обраних. Долучитися до святкування можуть тільки ті, хто зупиняється в готелі. Вартість одного місця за столиком становить 50 000 гривень, а для участі в заході обов’язкове бронювання готельного номера, що оплачуватиметься окремо. Найдешевший номер категорії "економ" коштує від 12 000 гривень за ніч. Як уточнила адміністратор, всі номери вищих категорій вже заброньовані.

"Програма доступна лише для гостей, які зупиняються в готелі. Якщо ви будете нашими гостями, тоді отримаєте всю інформацію. Загального анонсу не буде", - розповіла адміністратор. Водночас працівниця категорично відмовилася розкривати імена зірок, які виступатимуть на святі, лише зазначивши, що ведучим вечора буде актор Олексій Гнатковський. Сам захід відбудеться в ресторані Grand Hall на території комплексу. Вечірка стартує 31 грудня о 19:00 і триватиме без обмежень за часом. Наступного дня для гостей організують бранч в українському стилі.

У ресторані уточнили, що вартість участі – 50 000 гривень з особи, включає welcome drink, вишукану вечерю зі стравами високої кухні, алкогольні та безалкогольні напої, а також живий виступ оркестру.

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Ще один популярний курортний комплекс Emily Resort у Винниках також підготував грандіозне святкування, причому інформація про програму тут більш прозора. Святкування Нового року проходитиме в п'яти ресторанах на території комплексу, кожен з яких запропонує свою програму. Однак головна подія з масштабним зірковим шоу відбудеться в Emily Event Hall. Вартість місця за столиком варіюється від 24 000 до 36 000 гривень в залежності від розташування: чим ближче до сцени, тим дорожче місце. Для дітей від 5 до 11 років також передбачена окрема плата, подробиці будуть надані пізніше. У цю суму входять меню, алкогольні напої та насичена розважальна програма, яка триватиме з 21:00 до 03:00.

Згідно з програмою, гостей розважатимуть співак MONATIK, гурт "ВВ" і KADNAY. Адміністратори повідомили, що ведучими свята будуть Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Крім того, у комплексі уточнили, що всі номери на новорічну ніч уже заброньовані, але ночувати в готелі не обов'язково. На запитання щодо комендантської години адміністратор відповів: "Таксі можуть працювати під час комендантської години".

Варіанти святкування безпосередньо у Львові

Одним із популярних місць для новорічних святкувань є ресторан Kilinski в Стрийському парку. Ціни тут дещо нижчі, ніж у заміських комплексах, але за святковий стіл доведеться заплатити до 6000 гривень. Ресторан пропонує дві окремі програми, однак жодна з них не передбачає святкування до півночі. Денна програма триватиме з 14:00 до 17:30, а вечірня – з 18:00 до 23:00, щоб гості встигли повернутися додому до початку комендантської години. Тож святкувати Новий рік у самому ресторані не вдасться.

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Тема новорічної вечірки в ресторані буде присвячена шпигунським пригодам "Агента 007". Гостям обіцяють шоу-програму з артистами та музикою. У вартість входять welcome drink, спеціальне меню та тематичне оформлення залу. Ціна варіюється в залежності від часу та місця: денна програма коштує 3500 гривень з особи, вечірня – 4000 гривень у VIP-залі або 6000 гривень в основному залі. Столики розраховуються згідно з кількістю осіб у компанії: для пари стіл буде тільки на двох. Адміністраторка зазначила, що столики підготовлені індивідуально для кожного замовлення, і більшість із них вже заброньовані. Очікується велика кількість гостей.

У центрі Львова ресторан Cloud no.7 Panorama пропонує більш помірковане, але тривале святкування. Хоча тут не буде суперзірок, ціна святкування складає 8500 гривень, і є одна цікава особливість, пов'язана з алкоголем, яку обов'язково варто зазначити. Вечірка триватиме до 05:00 ранку, оскільки організатори вирішили не обмежувати святкування комендантською годиною, а продовжити його до самого світанку.

Для гостей будуть доступні чотири окремі зали, кожен з яких має свої умови та вартість. Наприклад, місце в Panorama hall та Banket hall коштує 8500 грн, у караоке-залі Vocal bar – 6000 грн, а у залі Купол – 5000 грн. У вартість входить лише одна пляшка алкоголю на двох осіб за вибором, додаткові напої оплачуються окремо. Для тих, хто планує принести власний алкоголь, доступна послуга корк-фі за 500 грн за кожну пляшку. Також у вартість входить шоу-програма в стилі Moulin Rouge, меню від шеф-кухаря з холодними та гарячими закусками, основною стравою та десертом.

Святкування розпочнеться з живої музики від кавер-бенду, а до півночі настане черга для виступів діджеїв. Незважаючи на масштабне святкування до ранку, організатори не забули про підтримку захисників і проведуть благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.

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Неподалік знаходиться ще один популярний заклад –Split, який також готується до новорічних святкувань. На відміну від інших, тут вартість вечірки трохи нижча – до 5000 гривень, але алкоголь потрібно оплачувати окремо. У закладі пропонують різноманітні формати святкувань, від авторської кухні до караоке та стрипбару.

Основне святкування відбудеться у ф’южн-ресторані з 21:00, де гості зможуть насолодитися келихом просеко та устрицями. Вартість у 5000 грн включає новорічне сет-меню від шеф-кухаря, алкоголь замовляється окремо. Гостей розважатимуть діджеї. Для любителів караоке є можливість святкувати в караоке-залі з конкурсами, призами та стравами від шеф-кухаря за 2000 грн з особи. Також можна відвідати шоу-бар, вхід до якого становить 350 грн, хоча більше деталей про святкування в стрипбарі не надається. Адміністратор закладу уточнила, що обмежень по часу немає – Split працюватиме, поки є гості.

Ще один ресторан у центрі, Грушевський, пропонує більш камерний стиль святкування. Вартість святкування тут на рівні попереднього закладу – 4800 грн за місце. Свято триватиме до ранку. Програма почнеться о 21:00 з келиха ігристого біля святкової вежі шампанського. Спершу гостей розважатиме гра на роялі, потім відбудеться виступ місцевої співачки. Після привітання президента для гостей звучатимуть DJ-сети, які триватимуть до ранку.

Меню у ресторані складається з авторських страв від бренд-шефа, а організація місць для гостей проводиться індивідуально для кожної компанії, навіть для невеликих. Для дітей діють спеціальні умови: до 6 років вхід безкоштовний, а від 6 до 13 років – 2900 грн. Оскільки Грушевський є не тільки рестораном, а й готелем, гості можуть залишитись на ніч, але це не обов'язково, оскільки програма святкування триває до 03:00, а заклад працюватиме до 05:00, коли закінчується комендантська година. Якщо хтось бажає покинути святкування раніше, вони зможуть вийти через головні двері готелю, оскільки ресторанні входи вночі будуть зачинені.

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Ще один заклад з історією – Citadel, що розташований на території австрійської фортеці, також готує новорічну вечірку. Тут продумано концептуальне святкування, яке обійдеться гостям у 7500 грн з особи, але алкоголь не входить у вартість. Якщо ви плануєте взяти дитину, її участь коштуватиме половину цієї суми – 3000 грн.

Як і в більшості закладів, вечірка стартує о 21:00 із welcome drink під музичний супровід. Перед північчю відбудеться трансляція новорічного привітання президента. Після цього гостей розважатиме вокалістка. Адміністраторка уточнила, що святкування триватиме до ранку, а з 01:00 до 04:00 перейде в танцювальний формат під музику від DJ. У вартість входить спеціальне святкове меню від шеф-кухаря, що включає холодні закуски, основну страву на вибір та десерт. Для гостей також передбачений дрес-код у стилі "Well dressed".

Раніше ми розповідали, що ціни на продукт, без якого не обходиться "Олів'є", зміняться.

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