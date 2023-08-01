Церковний календар на серпень: що святкуватимуть православні християни
У серпні православні християни святкуватимуть три Спаси – Медовий, Яблучний та Горіховий. У цей місяць на вірян також очікує день пам'яті пророка Іллі, Успіння праведної Анни та Успіння Пресвятої Богородиці.
UAportal підготував церковний календар на серпень 2023 року.
1 серпня – преподобної Макріни, сестри святого Василя Великого;
2 серпня – святого пророка Іллі;
3 серпня – преподобного Симеона та Іоанна, святого пророка Єзекіїла;
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4 серпня – рівноапостольна Марія Магдалина;
5 серпня – мучеників Трохима, Теофіла та з ними;
6 серпня – святих великомучеників Христини, Бориса та Гліба;
7 серпня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, святих Олімпіади та Євпраксії;
8 серпня – мученика Єрмолая та тих, хто з ним;
9 серпня – великомученика і цілителя Пантелеймона;
10 серпня – апостолів Прохора, Ніканора, Тимона та Пармена;
11 серпня – святого мученика Калініка;
12 серпня – святих апостолів Сили, Силуана та тих, що з ними;
13 серпня – передсвята походу з чесним і життєдайним Хрестом Господнім, преподобного Євдокима праведного;
14 серпня – Перенесення Чесного Хреста, мучеників Макавеїв та тих, що з ними (Маковія), початок Успенського посту, Медовий спас;
15 серпня – Перенесення мощів першомученика Стефана;
16 серпня – святих преподобних Ісаака, Далмата та Фавста;
17 серпня – сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії;
18 серпня – передсвята Преображення Господнього, святого мученика Євсігнія;
19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний спас;
20 серпня – святого преподобного мученика Дометія;
21 серпня – святого Еміліана, мучеників Елевтерія та Леоніда;
22 серпня – апостола Матвія;
23 серпня – святого мученика та архідиякона Лаврентія;
24 серпня – святого мученика Євпла;
25 серпня – святих мучеників Фотія та Анікіти;
26 серпня – переказ свята Преображення, преподобного Максима Сповідника;
27 серпня – передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея, перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського;
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії;
29 серпня – Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас, святого мученика Діоміда;
30 серпня – мученика Мирона;
31 серпня – мучеників Флора та Лавра.
Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.
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