Церковный календарь на август: что будут праздновать православные христиане

В августе православные христиане будут праздновать три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. В этот месяц верующих также ожидает день памяти пророка Илии, Успения праведной Анны и Успения Пресвятой Богородицы.

UAportal подготовил церковный календарь к августу 2023 года.

1 августа – преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого;

2 августа – святого пророка Илии;

3 августа – преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила;

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4 августа – равноапостольная Мария Магдалина;

5 августа – мучеников Трофима, Теофила и с ними;

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6 августа – святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба;

7 августа – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии;

8 августа – мученика Ермолая и тех, кто с ним;

9 августа – великомученика и целителя Пантелеймона;

10 августа – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

11 августа – святого мученика Калиника;

12 августа – святых апостолов Силы, Силуана и с ними;

13 августа – предпразднство похода с честным и животворным Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного;

14 августа – Перенесение Честного Креста, мучеников Макавеев и тех, что с ними (Маковия), начало Успенского поста, Медовый спас;

15 августа – Перенесение мощей первомученика Стефана;

16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста;

17 августа – семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии;

18 августа – предпразднство Преображения Господня, святого мученика Евсигния;

19 августа – Преображение Господне, Яблочный спас;

20 августа – святого преподобного мученика Дометия;

21 августа – святого Эмилиана, мучеников Элевтерия и Леонида;

22 августа – апостола Матфея;

23 августа – святого мученика и архидьякона Лаврентия;

24 августа – святого мученика Евпла;

25 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;

26 августа – предание праздника Преображения, преподобного Максима Исповедника;

27 августа – предпраздник Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского;

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии;

29 августа – Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас, святого мученика Диомида;

30 августа – мученика Мирона;

31 августа – мучеников Флора и Лавра.

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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