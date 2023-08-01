Церковный календарь на август: что будут праздновать православные христиане
В августе православные христиане будут праздновать три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. В этот месяц верующих также ожидает день памяти пророка Илии, Успения праведной Анны и Успения Пресвятой Богородицы.
UAportal подготовил церковный календарь к августу 2023 года.
1 августа – преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого;
2 августа – святого пророка Илии;
3 августа – преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила;
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4 августа – равноапостольная Мария Магдалина;
5 августа – мучеников Трофима, Теофила и с ними;
6 августа – святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба;
7 августа – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии;
8 августа – мученика Ермолая и тех, кто с ним;
9 августа – великомученика и целителя Пантелеймона;
10 августа – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
11 августа – святого мученика Калиника;
12 августа – святых апостолов Силы, Силуана и с ними;
13 августа – предпразднство похода с честным и животворным Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного;
14 августа – Перенесение Честного Креста, мучеников Макавеев и тех, что с ними (Маковия), начало Успенского поста, Медовый спас;
15 августа – Перенесение мощей первомученика Стефана;
16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста;
17 августа – семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии;
18 августа – предпразднство Преображения Господня, святого мученика Евсигния;
19 августа – Преображение Господне, Яблочный спас;
20 августа – святого преподобного мученика Дометия;
21 августа – святого Эмилиана, мучеников Элевтерия и Леонида;
22 августа – апостола Матфея;
23 августа – святого мученика и архидьякона Лаврентия;
24 августа – святого мученика Евпла;
25 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;
26 августа – предание праздника Преображения, преподобного Максима Исповедника;
27 августа – предпраздник Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского;
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии;
29 августа – Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас, святого мученика Диомида;
30 августа – мученика Мирона;
31 августа – мучеников Флора и Лавра.
Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.
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