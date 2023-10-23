Квітникарі відповіли, як виростити манго з кістки в домашніх умовах

Вирощування екзотичних рослин із кісточок у квартирі стало популярним хобі. Люди експериментують з лимонами, апельсинами та авокадо, і зараз ми розповімо, як виростити манго. Це вимагає терпіння та уваги, але результат вартий зусиль.

Про це пише Фокус.

Початковий етап - купівля манго в супермаркеті. Вибирайте стиглий плід, який має легку вм'ятину після натискання. Потім очистіть кісточку від м'якоті та ретельно промийте її. Якщо шкаралупа вже розкололася, вийміть насіння обережно. В іншому випадку, візьміть кухонний ніж і розколіть її, витягаючи насіння.

Щоб запобігти грибковим інфекціям, замочіть насіння в розчині марганцовки рожевого кольору, якщо марганцівки немає, фунгіциди з магазину також підійдуть.

Не зволікайте з посадкою насіння, оскільки воно висихає досить швидко після видалення зі шкаралупи.

Після цього, згорніть насіння в марлеву тканину або рушник та помістіть в пакет. Заховайте в пластиковий контейнер з кришкою та розмістіть в теплому та темному місці. Це може бути біля батареї в опалювальний сезон або інше тепле місце вдома. Регулярно зволожуйте марлевий згорток, щоб насіння не висихало.

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Протягом 5-14 днів манго почне проростати, і тоді можна посадити його в горщик. Виберіть горщик діаметром 8-10 см з дренажними отворами на дні. Для ґрунту використовуйте суміш універсального ґрунту або торфу з піском у пропорції 2:1.

Під час посадки вставте насіння на глибину не більше чверті. Поливайте помірно. Накрийте горщик плівкою або обрізаною пляшкою з дірками для вентиляції. Поливайте манго кожні 2-3 дні, уникайте надмірного поливу. Влітку Під можете винести горщик на балкон або в двір, але уникайте прямого сонячного проміння. Важливо надавати рослині достатньо світла.

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