Квітникарі відповіли, навіщо протирати листя кімнатних рослин спиртом

Під час опалювального сезону кімнатні рослини можуть стати жертвами шкідників, тому правильний догляд у холодні місяці дуже важливий. Для позбавлення жуків на коріннях раз і назавжди можна скористатися простими методами. Ці поради створені на основі рекомендацій досвідчених городників та видання Express.

Ізоляція заражених рослин

Якщо ви виявили, що ваша рослина заражена борошнистим червцем, щитівкою, попелицею або кліщами, негайно ізолюйте її від інших рослин. Тримайте решту своєї рослинності під спостереженням протягом трьох або чотирьох тижнів.

Промивання та стерилізація

Після ізоляції уважно промийте заражену рослину мильною водою на місцях, де помічені шкідники. Також рекомендується стерилізувати уражену ділянку спиртом. Часто для цього використовують аптечний спирт і ретельно протирають листя рослини.

Інсектицидне мило або м'яке рідке мило

Наступним кроком є промивання зараженої рослини за допомогою інсектицидного мила або рідкого мила, яке знищить комах при контакті. Будьте обережні при виборі засобу і спершу випробуйте його на невеликій ділянці рослини.

Спирт та очищення горщика

Використовуйте ватний тампон, змочений спиртом, щоб промокнути комах на рослині. Також варто промити горщик та піддон мильною водою, оскільки шкідники можуть ховатися там.

Важливо зазначити, що борошнистий червець, який є одним із найпоширеніших шкідників, часто приймають за грибок або плісняву, оскільки він виглядає як біла вата або порошок і зазвичай збирається на стеблах і з'єднаннях листя. Попелицю ви впізнаєте за липкими слідами на рослині.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!