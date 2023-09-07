Квіти швидко заражаються: садівники пояснили, як вберегти троянди від чорної плямистості

Попри те, що у вересні ріст саду сповільнюється, все ще є кілька рослин, які потребують догляду та уваги. Одними з них є троянди, оскільки вони вразливі до грибкових хвороб.

Грибкові захворювання можуть бути надзвичайно небезпечними і швидко поширюватися, якщо їх не виявити та не лікувати. Особливо троянди можуть бути дуже чутливими до чорної плямистості, повідомляє Express.co.uk.

Чорна плямистість троянд – це грибкове захворювання троянд, при якому на листках з’являються фіолетові або чорні плями. Таке листя часто рано опадає.

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Сильно уражені рослини можуть скинути майже все листя, і їхня життєва сила значно знижується. Надзвичайно важливо збирати будь-які уражені троянди та викидати у сміття.

Якщо садівники не приберуть їх, грибкове захворювання може поширитися навколо рослин і спричинити величезну проблему. Чорні плями можуть переміститися не лише на троянди, а й на весь сад.

Нагадаємо, стимулювати ріст троянд можна за допомогою обрізки квітів. Проте троянди треба обрізати правильно, щоб не нашкодити кущу.

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