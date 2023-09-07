Цветы быстро заражаются: садоводы объяснили, как уберечь розы от черной пятнистости

Несмотря на то, что в сентябре рост сада замедляется, все еще есть несколько растений, нуждающихся в уходе и внимании. Одними из них розы, поскольку они уязвимы к грибковым болезням.

Грибковые заболевания могут быть чрезвычайно опасны и быстро распространяться, если их не выявить и не лечить. Особенно розы могут быть очень чувствительны к черной пятнистости, сообщает Express.co.uk.

Черная пятнистость роз – это грибковое заболевание роз, при котором на листьях появляются фиолетовые или черные пятна. Такие листья часто рано опадают.

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Сильно пораженные растения могут сбросить почти все листья, и их жизненная сила значительно снижается. Очень важно собирать любые пораженные розы и выбрасывать в мусор.

Если садоводы не уберут их, грибковое заболевание может распространиться вокруг растений и повлечь за собой огромную проблему. Черные пятна могут переместиться не только на розы, но и на весь сад.

Напомним, стимулировать рост роз можно с помощью обрезки цветов. Однако розы нужно обрезать правильно, чтобы не навредить кусту.

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