Квіти-меломани: яку музику слід слухати, щоб кімнатні рослини росли краще

Рослини є живими організмами, які реагують на світло, воду, поживні речовини та навіть наш настрій. Останнім часом вчені все більше вивчають вплив музики на ріст і розвиток кімнатних рослин. Чи може музика допомогти рослинам процвітати? І яка музика стає для них найбільш привабливою? Давайте детальніше розберемося в цих питаннях.

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Вплив музики на ріст рослин

Дослідження показують, що музика може мати певний вплив на ріст та розвиток кімнатних рослин. Деякі дослідження стверджують, що музика може стимулювати ростові процеси та підвищувати продуктивність рослин. Наприклад, експерименти з класичною музикою, такою як музика Моцарта або Баха, показали збільшення розміру листя та швидкості росту рослин.

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Один із найперших проєктів, що пов’язують музику з ростом рослин, був здійснений у 1962 році ботаніком д-ром Т. С. Сінгхом з індійського Університету Аннамалія. Він виявив, що рослини бальзаміну, які регулярно слухали класичну музику, виросли на 20 відсотків більше, ніж контрольна група.

Доктор Сінгх також виявив, що коли насіння піддавали музиці, вони виростали у більші рослини з листям, ніж насіння в контрольній групі. Пізніше це було підтверджено канадським інженером Юджином Кенбі, який виявив, що засіяні пшеничні поля під впливом скрипкової музики показали 66-відсоткове збільшення врожаю.

Вподобання кімнатних рослин до музики

Хоча немає єдиного правила щодо музичних вподобань кімнатних рослин, деякі дослідження надають деяку настанову. Більшість коментаторів стверджують, що для рослин класика краще, ніж рок.

Дослідження показали, що музика може допомогти рослинам рости завдяки вібрації звукової хвилі мелодії. Зокрема, ці зелені красуні, здається, віддають перевагу класичній музиці. В Інтернеті ви навіть можете знайти певні списки відтворення, створені лише для рослин.

З іншого боку, існують також дослідження, які свідчать про те, що деякі рослини можуть бути більш чутливими до певних жанрів музики або навіть до конкретних звукових частот. Вважається, що вібрації прискорюють рух протоплазми в клітинах рослин, покращуючи ріст і виробництво поживних речовин.

Це пояснення підтверджено дослідженням, проведеним для шоу "Руйнівники міфів" у 2004 році . Господарі встановили сім контрольованих теплиць, деякі з музикою, деякі із записом розмови, деякі без них. Їхні експерименти показали, що ріст рослин був найбільш інтенсивним, коли рослини піддавалися музиці, і дещо менш інтенсивним, коли піддавалися впливу мови. Ті, які не були піддані жодному звуку, увійшли останніми.

Пропонуємо дізнатися, які кімнатні рослини можуть зашкодити мешканцям оселі, де вони ростуть.

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