Біля ЧАЕС поселився середземноморський птах (фото)

У Чорнобильській зоні помітили рідкісного для цих територій птаха. Мартин скельний (Larus michahellis) оселився неподалік від ЧАЕС.

Про цей випадок повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Фейсбуці. Зазначається, що птах міг прилетіти з Польщі.

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"У Чорнобильському заповіднику поповнення: зафіксовано новий вид птаха – мартин скельний (Larus michahellis). Птах був помічений трансмітером в Польщі навесні 2021 р. Мартин пролетів над заповідником 6 травня 2023 року по лівому березі р. Прип’ять на північний захід", – йдеться у повідомленні.

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У заповіднику кажуть, що переліт птаха зафіксували завдяки використанню супутникових передавачів.

"На заповідній території були отримані дані по чотирьох нових видах пернатих – орел-могильник (Угорщина), мартин делаверський (Польща), орел яструбиний (Франція), і ось відтепер – мартин скельний", – йдеться у повідомленні.

У заповіднику кажуть, що загалом тут проживає вже 226 видів птахів.

Нагадаємо, інженери та біологи з Нідерландів створили роботизованого зебрового діамантника для того, щоб дослідити як птахи навчаються співу.

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