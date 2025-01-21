У частини пенсіонерів зростуть виплати на понад 2000 гривень з січні 2025 року: кого стосується

Кабмін запровадив додаткову виплату для окремих категорій пенсіонерів. Її розмір становитиме 2 361 гривню.

Ця доплата передбачена для громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та непрацевлаштовані, повідомляє UAportal із посиланням на "Суспільне".

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"Доплата непрацюючим людям, які живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС, або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року", – зазначила начальниця Управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль.

Коваль наголосила, що ця доплата є тимчасовою. Вона призначається виключно на час дії воєнного стану.

Варто зазначити, що надання цієї доплати затверджено законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Раніше ми розповідали, яка категорія українців з маленькою пенсією має право на доплати.

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