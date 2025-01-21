У части пенсионеров вырастут выплаты более чем на 2000 гривен с январе 2025 года: кого касается

Кабмин ввел дополнительную выплату для отдельных категорий пенсионеров. Ее размер составит 2 361 гривну.

Эта доплата предусмотрена для граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоустроенных, сообщает UAportal со ссылкой на "Суспильнэ".

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"Доплата неработающим людям, которые живут в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС, или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года", – отметила начальница Управления пенсионного обеспечения в Черкасской области Татьяна Коваль.

Коваль подчеркнула, что эта доплата временная. Она назначается исключительно на время действия военного положения.

Следует отметить, что предоставление этой доплаты утверждено законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Раньше мы рассказывали, какая категория украинцев с маленькой пенсией имеет право на доплаты.

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