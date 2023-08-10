У ''чорного археолога'' відібрали унікальний скарб ІІІ століття вартістю у пів мільйона гривень: буде суд (фото)

Прокуратура оголосила підозру "чорному археологу" з Кіровоградщини, який на території Хмельницької області проводив незаконні розкопки та знайшов скарб. Після цього він намагався продати предмети III століття, що мають значну історичну цінність.

Як повідомив Офіс Генпрокурора, скарб чоловік оцінив у понад пів мільйона гривень. Його він здобув незаконно під час розкопок.

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Чоловік знайшов унікальний скарб III століття, серед яких пояси готів, срібло, мідь, лиття, кування, плакування. Це були предмети декоративно-прикладного мистецтва давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря.

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"Знахідка має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення", – кажуть у прокуратурі.

Історичні предмети, датовані ІІІ століттям

Чоловік виставив знахідку для на інтернет-аукціон та продав артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців. Однак предмети культурної та історичної спадщини було вилучено. Їх передали до Національного музею України.

Нагадаємо, у Тернопільській області переселенець з Маріуполя випадково знайшов 4000-річний скарб.

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