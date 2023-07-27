У Тернопільській області переселенець з Маріуполя випадково знайшов 4000-річний скарб (фото)

Неподалік Чорткова, що на Тернопільщині, місцевий житель знайшов справжній скарб – 17 бронзових браслетів періоду пізньої бронзи (центральноєвропейське виробництво) та сокиру із міді, яку використовували у військових цілях. Знахідкам орієнтовно чотири тисячі років.

Як повідомили у Чортківській міській раді, чоловік, якого звати Геннадій, родом із Маріуполя, він переїхав на Чортківщину ще у 2015 році.

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Знайшовши таку річ, зрозумів, що це знахідка історична, тож він вирішив віддати її на зберігання державі. Спершу чоловік вийшов на контакт із чортків’янкою Наталею Горячою, яка була головним комунікатором з істориками та археологами. Жінка зв’язалась із Національним музеєм історії України.

Зі слів археологів, такі браслети і сокиру вже знаходили на теренах нашої країни раніше, але таку кількість цінностей в одному місці бачать вперше. Спеціалісти виїжджали на місце знахідки скарбу, оформили всі відповідні акти.

Представники Національного музею історії України зазначили, що дана знахідка стане цінним поповненням їхньої колекції та експонуватиметься у Києві вже на черговій виставці у середині серпня, що буде приурочена до Дня археолога.

Раніше археологи показали, як виглядала писанка часів Київської Русі.

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