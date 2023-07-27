В Тернопольской области переселенец из Мариуполя случайно обнаружил 4000-летний клад (фото)

Недалеко от Черткова, что на Тернопольщине, местный житель нашел настоящее сокровище – 17 бронзовых браслетов периода поздней бронзы (центральноевропейское производство) и топор из меди, который использовали в военных целях. Находкам ориентировочно четыре тысячи лет.

Как сообщили в Чертковском городском совете, мужчина, которого зовут Геннадий, родом из Мариуполя, он переехал на Чертковщину еще в 2015 году.

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Найдя такую вещь, понял, что это находка историческая, и он решил отдать ее на хранение государству. Сначала мужчина вышел на контакт с местной жительницей Наталией Горячей, которая была главным коммуникатором с историками и археологами. Женщина связалась с Национальным музеем истории Украины.

По словам археологов, такие браслеты и топор уже находили на территории нашей страны раньше, но такое количество ценностей в одном месте видят впервые. Специалисты выезжали на место находки клада, оформили все соответствующие акты.

Представители Национального музея истории Украины отметили, что данная находка станет ценным пополнением их коллекции и будет экспонироваться в Киеве уже на очередной выставке в середине августа, которая будет приурочена ко Дню археолога.

Ранее археологи показали, как выглядела писанка времен Киевской Руси.

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