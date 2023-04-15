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Археологи показали, как выглядела древняя украинская писанка времен Киевской Руси (фото)

Былим Елена

Археологи показали, как выглядела древняя украинская писанка времен Киевской Руси (фото)

Древнейшие украинцы тоже разрисовывали яйца. А еще делали из них игрушки – яичные погремушки. Правда, яйца были слеплены из глины.

Об этом стало известно из сообщения археолога и ученого, заместителя ВОО "Союз археологов Украины" Антона Корвин-Пиотровского в Фейсбуке. Он, в частности, опубликовал фото, как выглядела писанка начала XII ст.

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"Найдена вблизи с. Хренники в Ровенской области в 2013 году. Изготовлена из глины, пустотелая, с шариком или камнем внутри, что придает ей функцию погремушки. Украшена орнаментом, напоминающим волны – символ воды и колоски – символ плодородия", – так описал он. археологическую находку

 
 
 

По его словам, она находится в экспозиции Ровенского областного краеведческого музея.

Ранее представитель Института археологии НАН Украины Денис Козак в интервью "Радио Свобода" рассказывал, что эту глиняную писанку удалось найти археологам на берегу водохранилища в Демидовском районе Ровенской области. Экспедицию провел Институт археологии Национальной академии наук.

"Это начало 12-го века, Киевская Русь. На Волыни это первая целая столь старинная писанка. Раньше в курганах находили кусочки. А это такое целое... Цена ему невероятная. И еще колотится - как будто вчера сделали... Глубоко этнографическая вещь. По ней волны – как символ воды, и символ плодородия – колоски. Закладывали в это сакральный смысл, бесспорно. Они туда камушек клали, потом залепляли глиной, и получалась такая болтушка. Считалось, что оказало магическое действие", – сказал ученый.

А так выглядела писанка Межибижской крепости, которую нашли в 2012 году.

 

Напомним, UaPortal писал о том, как выкрасить яйца вином.

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