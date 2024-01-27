У деяких українців пенсії зростуть двічі за 2024 рік: про кого йде мова

Пенсії для українців віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, очікують два підвищення протягом 2024 року у зв'язку з індексацією пенсій.

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Про це пише biz.nv.ua. З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата зросла до 7 100 гривень, що призвело до збільшення пенсій для зазначеної категорії. Розмір пенсії для них має бути не менше 40% від мінімальної зарплати, тобто зріс з 2 680 до 2 840 гривень. Це стосується чоловіків з 35-річним стажем та жінок з 30-річним стажем.

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З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата знову зросте, до 8 000 гривень. Відповідно, пенсія для людей 65+ з повним стажем збільшиться до 3 200 гривень.

Ці зміни стосуються лише мінімальних пенсій. Інші категорії пенсіонерів отримають індексацію своїх виплат з 1 березня 2024 року.

Крім того, з 1 січня 2024 року:

Зросли мінімальні та максимальні пенсійні виплати.

Збільшились виплати за понаднормовий стаж, розмір добровільного пенсійного внеску та доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду.

Підвищились інші надбавки до пенсії та розміри різних соцдопомог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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