У некоторых украинцев пенсии вырастут дважды за 2024 год: о ком идет речь

Пенсии для украинцев от 65 лет, имеющих полный страховой стаж, ожидают два повышения в течение 2024 года в связи с индексацией пенсий.

Видео дня

Об этом пишет biz.nv.ua. С 1 января 2024 года минимальная зарплата выросла до 7100 гривен, что привело к увеличению пенсий для указанной категории. Размер пенсии для них должен быть не менее 40% от минимальной зарплаты, то есть вырос с 2680 до 2840 гривен. Это касается мужчин с 35-летним стажем и женщин с 30-летним стажем.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты выросли вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата снова вырастет до 8 000 гривен. Соответственно, пенсия для людей 65+ с полным стажем увеличится до 3200 гривен.

Эти изменения касаются только минимальных пенсий. Остальные категории пенсионеров получат индексацию своих выплат с 1 марта 2024 года.

Кроме того, с 1 января 2024 года:

Выросли минимальные и максимальные пенсионные выплаты.

Увеличились выплаты за сверхурочный стаж, размер добровольного пенсионного взноса и доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе.

Повысились другие надбавки к пенсии и размеры разных соцпомощей.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!