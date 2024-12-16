Україна вже має лазерну зброю та може збивати нею літаки, – Сухаревський

Українські військові розробляють потужні безпілотні системи та освоюють лазерну зброю. Україна активно розвиває власні технології для зміцнення своєї оборони.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський під час конференції, присвяченої співпраці в оборонній сфері, передає "Інтерфакс Україна".

Зокрема, він оголосив про створення української лазерної зброї, яка отримала назву "Тризуб". За словами Сухаревського, цей лазер вже здатний збивати літаки на висоті понад 2 кілометри. Розвиток цього напрямку є одним з пріоритетів для українських військових, оскільки лазерна зброя може стати ефективним засобом протидронової оборони та боротьби з іншими повітряними цілями.

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", – зазначив командувач СБС ЗСУ.

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Крім того, за його словами, Сили безпілотних систем активно працюють над розвитком дронів-носіїв, які можуть нести на собі кілька менших безпілотників. Такі системи дозволяють збільшити дальність ураження та ефективність застосування безпілотних літальних апаратів.

Завдяки таким розробкам, Україна демонструє значні досягнення у сфері військових технологій. Нові розробки не лише посилюють обороноздатність країни, але й відкривають перспективи для розвитку вітчизняної оборонної промисловості.

Вадим Сухаревський також зазначив, що Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують розвиватися і вже мають бойові та наукові підрозділи, які ефективно працюють на всіх ділянках фронту. Це свідчить про те, що Україна активно впроваджує сучасні технології у свою армію, що є важливим фактором у боротьбі за свою незалежність.

"Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив", – додав полковник.

Розробки українських військових в галузі безпілотних систем та лазерної зброї викликають великий інтерес як в Україні, так і за кордоном. Вони демонструють високий рівень інноваційності та потенціал української оборонної промисловості.

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