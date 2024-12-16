У Украины уже есть лазерное оружие и может сбивать им самолеты, – Сухаревский

Украинские военные разрабатывают мощные беспилотные системы и осваивают лазерное оружие. Украина активно развивает свои технологии для укрепления своей обороны.

Об этом сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский во время конференции, посвященной сотрудничеству в оборонной сфере, передает "Интерфакс Украина".

В частности, он объявил о создании украинского лазерного оружия, которое получило название "Тризуб". По словам Сухаревского, этот лазер уже способен сбивать самолеты на высоте более двух километров. Развитие этого направления является одним из приоритетов для украинских военных, поскольку лазерное оружие может стать эффективным средством противодроновой обороны и борьбы с другими воздушными целями.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", — отметил командующий СБС. ВСУ.

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Кроме того, по его словам, Силы беспилотных систем активно работают над развитием дронов-носителей, которые могут нести несколько меньших беспилотников. Такие системы позволяют увеличить дальность поражения и эффективность применения беспилотных летательных аппаратов.

Благодаря таким разработкам Украина демонстрирует значительные достижения в сфере военных технологий. Новые разработки не только усиливают обороноспособность страны, но и открывают перспективы развития отечественной оборонной промышленности.

Вадим Сухаревский также отметил, что Силы беспилотных систем ВСУ продолжают развиваться и уже имеют боевые и научные подразделения, эффективно работающие на всех участках фронта. Это свидетельствует, что Украина активно внедряет современные технологии в свою армию, что является важнейшим фактором в борьбе за свою независимость.

"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной заноса более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. По-моему, это действительно прорыв", – добавил полковник.

Разработки украинских военных в области беспилотных систем и лазерного оружия представляют большой интерес как в Украине, так и за рубежом. Они показывают высокий уровень инновационности и потенциал украинской оборонной промышленности.

Напомним, UAportal сообщал, имеет ли смысл отказ Украины от альтернатив вступления в НАТО.

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