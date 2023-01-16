'У вас навіть в пеклі буде підгорати': українські військові знищили черговий склад БК окупантів у Соледарі (відео)

Українські військові у Соледарі на Донеччині знищили склад БК окупантів. За попередньою інформацією, упродовж 16 січня Збройним силам України вдалося ліквідувати чотири тимчасові склади.

Про це розповів командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Мадяр" у своєму Telegram-каналі. Відео зі знищенням четвертого складу також опублікували на Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

"Найфеєричніше за сьогодні (а воно вже 4) влучення по тимчасовому складу БК окупантів в Соледарі. Від нашого Соледару у вас навіть в пеклі буде підгорати!" – йдеться у повідомленні.

На відео можна почути голос "Мадяра". Він показує один зі складів окупантів, який розмістили у Соледарі, навіть не приховуючи.

Відео дня

Зокрема, на кадрах видно міни, патрони та гранати. За кілька метрів лівіше вулицею йдуть окупанти.

Згодом українські військові завдають декілька ударів по складу, що призводить до потужної детонації.

Нагадаємо, у Соледарі українським захисникам вдалося вистежити та підірвати склади та пересувні пункти боєкомплектів. Знищення ворожих складів потрапило на відео.

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