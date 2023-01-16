Українська артилерія накрила вогнем склади та пересувні БК-пункти росіян у Соледарі (відео)

У Соледарі українським захисникам вдалося вистежити та підірвати склади та пересувні пункти боєкомплектів. Знищення ворожих складів потрапило на відео.

Кадри опублікував у своєму Телеграм-каналі командир окремої групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр". "Ми бачимо у Соледарі все чітко", – додав він в описі до відео.

"Мадяр" каже, що 16 січня українським захисникам вдалося ліквідувати три локальних склади та пересувні пункти БК окупантів у Соледарі.

Відео дня

"Працюють очі ПМ з артою 45 ОАБр. А це є Очі та Жало. На вечір готуйте кавіль. Бавовночка, одначе", – додав Бровді.

Операторам дронів з аеророзвідки знищити російські склади допомогли бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

До речі, бійці 45 ОАБр днями показали, як їм вдалося знищити десяток російських солдатів та ще десяток зробити небоєздатними.

Нагадаємо, що журналіст Іван Яковина вважає, що офіційні силовики рф виявилися абсолютно безсилими, тому якщо Євген Пригожин зуміє показати ефективність ПВК "Вагнер" та захопити хоча б Соледар, то путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ із Білорусі.

Раніше українські військові знищили штурмову групу ПВК "Вагнер". Ліквідація окупантів відбулася під час спроби ворога зайти в промзону Соледара на Донеччині.

Військовий з позивним "Киянин" розповів про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту – Бахмутському. За його словами, ворог кидає нові сили на захоплення Соледара та Бахмута.

У британській розвідці зауважили, що російські армійці та найманці ПВК "Вагнер" намагаються захопити Соледар у Донецькій області, аби оточити Бахмут з півночі. Таким чином ворог планує порушити українські лінії зв'язку.

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