Українські військові показали знищення 'вагнерівців' поблизу Соледара (відео)

Українські військові знищили штурмову групу ПВК "Вагнер". Ліквідація окупантів відбулася під час спроби ворога зайти в промзону Соледара на Донеччині.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на каналі у Telegram. За його даними, йдеться про подію 3 січня 2023 року.

Зазначається, що момент знищення окупантів зазнімкували аеророзвідники тактичної групи "Карпати".

На відео можна побачити групу "вагнерівців", які ховаються за бетонними загородженням поблизу промзони Соледару. Українські військові, вичисливши ворога, завдають по тому місцю декілька влучних ударів.

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Після цього аеророзвідка фіксує трупи окупантів. Точна кількість ліквідованих "вагнерівців" не повідомляється.

Зауважимо, Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, який росіяни штурмують невпинно не один місяць. Частина бойових дій відбувається на під’їздах до тунелів соляних шахт, загальна протяжність яких у цьому районі сягає 200 км.

Нагадаємо, раніше військовий з позивним "Киянин" розповів про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту – Бахмутському. За його словами, ворог кидає нові сили на захоплення Соледара та Бахмута.

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