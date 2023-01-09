Поблизу Соледара зникли двоє волонтерів з Великої Британії: подробиці

Поліція Донецької області розшукує двох зниклих поблизу Соледара волонтерів. Це громадяни Великої Британії 28-річний Ендрю Бегшо та 48-річний Крістофер Перрі.

За даними правоохоронців, двоє волонтерів з Британії 6 січня о восьмій годині ранку виїхали з Краматорська в Соледар. Відтоді зв’язок з ними відсутній.

"7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років. Відомо, що напередодні, 6 січня, о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, та зв’язок з ними втратився", – розповіли у поліції.

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Правоохоронці також опублікували фото автомобіля, на якому волонтери поїхали у Соледар.

Наразі волонтери вважаються зниклими безвісти.

Поліція Донецької області проводить слідчо-оперативні заходи щодо можливого перебування громадян Британії та звертається до усіх, кому небайдужа їхня доля – якщо вам щось відомо про зниклих, чи ви маєте будь-яку інформацію про них, повідомте правоохоронцям.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний днями заявив, що на фронті найскладніша ситуація нині на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ.

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