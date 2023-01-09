Вблизи Соледара исчезли двое волонтеров из Великобритании: подробности

Полиция Донецкой области разыскивает двух пропавших вблизи Соледара волонтеров. Это граждане Великобритании 28-летний Эндрю Бегшо и 48-летний Кристофер Перри.

По данным правоохранителей, двое волонтеров из Британии 6 января в восемь часов утра выехали из Краматорска в Соледар. С тех пор связь с ними отсутствует.

"7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров - граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Известно, что накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри. Соледарь, и связь с ними потерялась", – рассказали в полиции.

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Правоохранители также опубликовали фото автомобиля, на котором волонтеры уехали в Соледар.

В настоящее время волонтеры считаются пропавшими без вести.

Полиция Донецкой области проводит следственно-оперативные мероприятия по возможному пребыванию граждан Британии и обращается ко всем, кому небезразлична их судьба – если вам что-то известно о пропавших, или у вас есть какая-либо информация о них, сообщите правоохранителям.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на днях заявил, что на фронте самая сложная ситуация сейчас на участке Соледар-Бахмут-Майорск.

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