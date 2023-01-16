Украинская артиллерия накрыла огнем склады и передвижные БК-пункты россиян в Соледаре (видео)

В Соледаре украинским защитникам удалось выследить и взорвать склады и передвижные пункты боекомплектов. Уничтожение вражеских слогов попало на видео.

Кадры опубликовал в своем Телеграмм-канале командир отдельной группы аэро-разведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр". "Мы видим в Соледаре все четко", – добавил он в описании видео.

"Мадяр" говорит, что 16 января украинским защитникам удалось ликвидировать три локальных состава и передвижные пункты БК оккупантов в Соледаре.

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"Работают глаза ПМ с артой 45 ОАБр. А это Глаза и Жало. На вечер готовьте кавиль. Хлопок, однако", — добавил Бровди.

Операторам дронов по аэро-разведке уничтожить российские склады помогли бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

Кстати, бойцы 45 ОАБр на днях показали, как им удалось уничтожить десяток российских солдат и десяток еще сделать небоеспособными.

Напомним, что журналист Иван Яковина считает, что официальные силовики России оказались абсолютно бессильными, поэтому если Евгений Пригожин сумеет показать эффективность ППК "Вагнер" и захватить хотя бы Соледар, то Путин предоставит ему полумиллионную армию для весеннего похода на Киев из Беларуси.

Ранее украинские военные уничтожили штурмовую группу ППК "Вагнер". Ликвидация оккупантов произошла при попытке врага зайти в промзону Соледара в Донецкой области.

Военный с позывным "Киевлянин" рассказал о ситуации на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. По его словам, враг бросает новые силы на захват Соледара и Бахмута.

В британской разведке отметили, что российские армейцы и наемники ППК "Вагнер" пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить Бахмут с севера. Таким образом, враг планирует нарушить украинские линии связи.

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