Вбивство Фаріон могло бути замовним: поліція розглядає три версії

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів оперативну нараду у Львові, де обговорено хід розслідування вбивства відомої політичної діячки та науковиці Ірини Фаріон. Трагічний інцидент стався увечері п’ятниці, 19 липня, поблизу її місця проживання на вулиці Масарика у Львові.

Поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України активно ведуть розслідування та заходи щодо затримання злочинця. Зокрема, використовуються технічні можливості для ідентифікації стрільця, який, за попередніми даними, залишив на місці злочину гільзу, що буде піддана судово-медичній експертизі, повідомили в Національній поліції.

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Наразі слідство розглядає декілька версій події, включаючи політичну та громадську діяльність Фаріон, а також особисту неприязнь як можливі мотиви злочину. Поліція звертається до громадськості та свідків з проханням надати будь-яку доступну інформацію, що допоможе у розслідуванні.

"Ми маємо певні дані про особу підозрюваного, який перебував у районі події протягом останніх днів. Працюємо з цією інформацією та співпрацюємо з усіма, хто може допомогти встановити обставини злочину", — заявив Ігор Клименко під час брифінгу.

Наразі ведуться оперативні заходи на місці злочину та в околицях з метою встановлення місця перебування та затримання підозрюваного.

Нагадаємо, 19 липня близько 19:30 на одній із вулиць Львова невідомий вистрілив у 60-річну Ірину Фаріон. Жінку госпіталізували з пораненням голови. Попри зусилля медиків вона померла.

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