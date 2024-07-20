Убийство Фарион могло быть заказным: полиция рассматривает три версии

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел оперативное совещание во Львове, где обсужден ход расследования убийства известного политического деятеля и ученой Ирины Фарион. Трагический инцидент произошел вечером пятницы, 19 июля, у ее места жительства на улице Масарика во Львове.

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины активно ведут расследование и меры по задержанию преступника. В частности, используются технические возможности для идентификации стрелка, который, по предварительным данным, оставил с поличным гильзу. Она будет подвергнута судебно-медицинской экспертизе, сообщили в Национальной полиции.

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Следствие рассматривает несколько версий происшествия, включая политическую и общественную деятельность Фарион, а также личную неприязнь как возможные мотивы преступления. Полиция обращается к общественности и свидетелям с просьбой предоставить любую доступную информацию, которая поможет в расследовании.

"У нас есть определенные данные о личности подозреваемого, который находился в районе происшествия в течение последних дней. Работаем с этой информацией и сотрудничаем со всеми, кто может помочь установить обстоятельства преступления", – заявил Игорь Клименко во время брифинга.

В настоящее время ведутся оперативные мероприятия с поличным и в окрестностях с целью установления места пребывания и задержания подозреваемого.

Напомним, 19 июля около 19:30 на одной из улиц Львова неизвестный выстрелил в 60-летнюю Ирину Фарион. Женщину госпитализировали с ранением головы. Несмотря на усилия медиков, она умерла.

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