Прибиральниця поділилася, як дешево видалити цвіль з герметика у ванній кімнаті

Силіконовий герметик у ванній кімнаті може вбирати воду, що призводить до появи плісняви. Втім, є дешеві способи боротьби з цвіллю.

Пліснява росте в місцях, де є багато вологи, та здатна спровокувати чхання, кашель, хрипи та алергічні реакції. Експерт з прибирання Адріана Азіз з Maid For You пояснила, що видалити цвіль "не проблема".

За її словами, це можна легко зробити за допомогою засобу, який є у кожній квартирі. Для цього методу знадобляться рукавички, захисні окуляри, пляшка з розпилювачем, чисті ганчірки та оцет.

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Прибиральниця зазначила, що потрібно розпилити оцет на весь герметик, незалежно від того, бачите ви цвіль чи ні. Далі його треба залишити приблизно п’ять хвилин, перш ніж витерти тканиною.

Однак, якщо силікон розміщено в незручному місці, розпиліть оцет на стару зубну щітку та обережно потріть нею кути. Потім промийте область і промокніть її чистою тканиною, щоб швидше висушити герметик.

Якщо цвілі багато і її важко відчистити, є метод оцту з туалетним папером. Відірвіть туалетний папір і збризніть його оцтом, поки він не промокне. Покладіть папір на плісняву, що залишилася, і дайте їй постояти кілька годин.

Після цього почистіть це місце м’якою зубною щіткою. На завершення ретельно промийте силікон і висушіть його чистою тканиною.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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