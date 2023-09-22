Як запобігти появі плісняви на стінах: чотири найкращих способа

Цвіль може викликати респіраторні захворювання та алергію. UAportal підготував поради, як забезпечити здорове середовище для життя і запобігти утворенню цвілі на стінах.

Зберігайте приміщення сухим

Щоб запобігти появі цвілі на стінах, важливо підтримувати приміщення в сухості. Волога є основним фактором, який сприяє росту цвілі.

Переконайтеся, що будь-яке потрапляння води на стіни негайно усувається. Використовуйте осушувач повітря або відчиняйте вікна, щоб покращити вентиляцію та знизити рівень вологості.

Використовуйте стійку до цвілі фарбу

Ефективним способом запобігти появі плісняви на стінах може бути нанесення фарби, стійкої до цвілі. Цей тип фарби має антимікробні властивості, які перешкоджають росту цвілі та грибка.

Перед фарбуванням переконайтеся, що стіни чисті та сухі. Нанесіть ґрунтовку, спеціально розроблену для захисту від цвілі, а потім нанесіть фарбу.

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Ізолюйте стіни

Належна ізоляція має важливе значення для запобігання утворенню цвілі на стінах. Ізоляція стін такими матеріалами, як пінопласт або скловолокно, може допомогти контролювати температуру в приміщенні і зменшити утворення конденсату, який є основною причиною появи цвілі. Зверніться до професіонала, щоб забезпечити правильний монтаж ізоляції.

Регулярно доглядайте за будинком

Постійне прибирання та догляд за приміщенням мають важливе значення для запобігання появі цвілі на стінах. Пил та інше сміття можуть накопичуватися на стінах, створюючи сприятливе середовище для розмноження плісняви.

Регулярно протирайте стіни вологою ганчіркою або губкою. Звертайте увагу на місця, де є підвищена вологість, наприклад, у ванній кімнаті та кухні.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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