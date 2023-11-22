Науковці: кажани використовують пеніс як додаткову руку під час сексу

Науковці з'ясували нові деталі щодо статевої поведінки кажанів. З'ясувалося, що у них настільки "непропорційно довгі" пеніси, що їх неможливо використовувати для проникаючого сексу.

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Як повідомляє Newsweek, дослідники спостерігали за поведінкою у звичайних серотових кажанів (Eptesicus serotinus), які зустрічаються по всій Євразії. Вони помітили, що самці кажанів по суті використовують свій великий пеніс як "додаткову руку" під час статевого акту перед спаровуванням без проникнення в піхву.

Автор дослідження Ніколас Фазель з Університету Лозанни у Швейцарії пояснив, що дослідження є першим випадком, коли непроникаючий секс був задокументований у ссавців.

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Він сказав, що в ерегованому стані пеніси самців серотових кажанів приблизно в сім разів довші за піхви самок. Їхні пеніси також мають незвичайну "серцеподібну" голівку, яка приблизно в сім разів ширша за вагінальний отвір.

Ніколас Фазель додав, що за допомогою відеокамер науковці зафіксували, що кажани не займаються проникаючим сексом.

"Під час спарювання самці кажанів хапали своїх партнерок за потилицю і рухали їхніми тазами, а потім рухали своїми ерегованими пенісами, торкаючися вульви самок. І вже потім кажани залишалися нерухомими та тримали самок в обіймах… Самці кажанів використовували свої великі пеніси як додаткову руку, щоб відсунути захисну хвостову мембрану самок, щоб вони могли брати участь у контактному спаровуванні", – пояснив дослідник.

Дослідники виявили, що спаровування серотиноподібних кажанів у середньому тривало приблизно 53 хвилини, а найдовший акт тривав понад 12 годин.

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