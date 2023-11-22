Ученые: летучие мыши используют пенис как дополнительную руку во время секса

Ученые выяснили новые детали по поводу полового поведения летучих мышей. Выяснилось, что у них настолько непропорционально длинные пенисы, что их невозможно использовать для проникающего секса.

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Как сообщает Newsweek, исследователи наблюдали за поведением у обычных серотовых летучих мышей (Eptesicus serotinus), встречающихся по всей Евразии. Они заметили, что самцы летучих мышей по сути используют свой большой пенис как "дополнительную руку" во время полового акта перед спариванием без проникновения во влагалище.

Автор исследования Николас Фазель из Университета Лозанны в Швейцарии объяснил, что исследование является первым случаем, когда непроникающий секс был документирован у млекопитающих.

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Он сказал, что в эрегированном состоянии пенисы самцов серотовых летучих мышей примерно в семь раз длиннее влагалищ самок. Их пенисы также имеют необычную "сердцевидную" головку, которая примерно в семь раз шире вагинального отверстия.

Николас Фазель добавил, что с помощью видеокамер ученые зафиксировали, что летучие мыши не занимаются проникающим сексом.

"Во время спаривания самцы летучих мышей хватали своих партнерш за затылок и двигали их тазами, а затем двигали своими эрегированными пенисами, касаясь вульвы самок. И уже потом летучие мыши оставались неподвижными и держали самок в объятиях… Самцы летучих мышей использовали свои большие пенисы как дополнительную руку, чтобы отодвинуть защитную хвостовую мембрану самок, чтобы они могли участвовать в контактном спаривании", – объяснил исследователь.

Исследователи обнаружили, что спаривание серотиноподобных летучих мышей в среднем длилось примерно 53 минуты, а самый длинный акт длился более 12 часов.

Напомним, учёные в Британии хотят оживить мамонта до 2028 года.

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