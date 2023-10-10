Науковці: леви більше не королі звірів (відео)

Слони, носороги та інші африканські ссавці вдвічі частіше втікають від людських голосів, ніж від реву левів. Про це йдеться у дослідженні вчених, результати якого оприлюднено в журналі Current Biology.

Це дослідження показало, що африканські ссавці, такі як слони, носороги та зебри, набагато більше бояться чути людські голоси, ніж вокалізації левів або навіть звуки полювання.

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Дослідники з Західного університету в Онтаріо, Канада, встановили приховану систему камери-динаміка біля водопоїв у національному парку Великого Крюгера в Південній Африці. Система запускалася, коли тварини проходили повз неї, і знімала їхню реакцію на відтворені звуки.

Дослідники виявили, що дика природа вдвічі частіше втікала та покидала водойму на 40 відсотків швидше, чуючи людські голоси, ніж чуючи левів.

"Наші результати демонструють, що страх перед людським "суперхижаком" набагато перевищує страх навіть перед найстрашнішим наземним хижаком на планеті, не є людиною, левом, і може охопити цілі спільноти ссавців, навіть у заповідних зонах", – сказав Майкл Клінчі, біолог з охорони природи та автор дослідження.

Дослідники вважають, що страх перед людьми може мати значний вплив на екологію африканських саван. Наприклад, він може призвести до того, що тварини будуть уникати водопоїв, що може вплинути на їхнє харчування та репродуктивні показники.

"Наслідки цих висновків представляють серйозну нову проблему для управління охоронюваними територіями та збереження дикої природи", - сказав Клінчі.

Нагадаємо, в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом у річці Луангва.

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