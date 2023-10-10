Ученые: львы больше не короли зверей (видео)

Слоны, носороги и другие африканские млекопитающие вдвое чаще убегают от человеческих голосов, чем от рева львов. Об этом говорится в исследовании ученых, результаты которого обнародованы в журнале Current Biology.

Это исследование показало, что африканские млекопитающие, такие как слоны, носороги и зебры, гораздо больше боятся слышать человеческие голоса, чем вокализации львов или даже звуки охоты.

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Исследователи из Западного университета в Онтарио, Канада установили скрытую систему камеры-динамика у водопоев в национальном парке Большого Крюгера в Южной Африке. Система запускалась, когда животные проходили мимо, и снимала их реакцию на воспроизведенные звуки.

Исследователи обнаружили, что дикая природа вдвое чаще убегала и покидала водоем на 40 процентов быстрее, слыша человеческие голоса, чем львов.

"Наши результаты демонстрируют, что страх перед человеческим "суперхищником" намного превышает страх даже перед самым страшным наземным хищником на планете, не является человеком, львом, и может охватить целые сообщества млекопитающих, даже в заповедных зонах", - сказал Майкл Клинчи, биолог по охране природы и автор исследования.

Исследователи считают, что страх перед людьми может оказать значительное влияние на экологию африканских саванн. К примеру, он может привести к тому, что животные будут избегать водопоев, что может повлиять на их питание и репродуктивные показатели.

"Последствия этих выводов представляют серьезную новую проблему для управления охраняемыми территориями и сохранения дикой природы", – сказал Клинчи.

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

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