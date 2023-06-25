Вчені надягли на жаб 'стрінги', аби дослідити їхню поведінку (фото)

Отруйні жаби показали свої просторові навички завдяки незвичайному методу відстеження, розробленому дослідниками зі Стенфордського університету. Цей метод дозволяє вивчати рухи самців та самок трьох різних видів отруйних жаб у дощовому лісі.

Дослідники одягли на самців та самок цих отруйних жаб "стрінги з радіотрекерами, що дозволило команді стежити за навігацією амфібій. Відстеження стало особливо важким завданням, оскільки крихітну жабу в тропічному лісі складно помітити.

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Але завдяки цим новим методам вивчення, дослідники отримали цінні дані про просторові здібності отруйних жаб.

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У результаті дослідження виявлено, що самки фарбуючої отруйної жаби мають кращі просторові навички, ніж самці цього виду. Це підтверджує гіпотезу поширення андрогенів, яка стверджує, що самці мають кращі просторові навички завдяки вищим рівням андрогенів, зокрема тестостерону.

Також дослідники виявили, що у жаб діабліто, які мають переважно жіночу батьківську опіку та ширші місця проживання, самки не виявили кращих просторових навичок порівняно з самцями. Однак, самки виявилися точнішими у своїх маршрутах повернення додому, особливо на великих відстанях.

Дослідження цих отруйних жаб надало нові усіх уявлення про їх поведінку та просторові здібності. Враховуючи значення отруйних жаб у біологічних системах, ці відкриття можуть внести вагомий внесок у подальше наукове дослідження та збереження цих цікавих амфібій.

Дослідження було опубліковане в науковому журналі eLife.

Нагадаємо, в Австралії виявили новий вид гекона з незвичними психоделічними очима.

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