Науковці знайшли спеції зі всього світу на затонулому у 1495 році кораблі

Грибшунден, який затонув у XV столітті, був відкритий давно і відтоді його відвідали багато дослідників. Остання експедиція не очікувала знайти щось цінне, але раптово виявила бочки зі спеціями з усього світу.

Про це пише NV.Ua.

Учасники дослідження знайшли близько трьох тисяч рослинних зразків, серед яких були прянощі: мускатний горіх, гвоздика, гірчиця, кріп, шафран, імбир, перець та мигдаль.

Деякі з цих спецій, ймовірно, прибули з Індонезії, що свідчить про активну торгівлю короля Ганса.

Крім того, була знайдена сушена ожина, малина, родзинки та насіння льону, які використовувалися в харчуванні, а також белена — отруйна рослина, яку використовували у медицині.

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Морські археологи зауважили, що більшість знахідок знаходяться у відмінному стані, оскільки корабель затонув у холодних водах Балтійського моря.

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Це сталося у 1495 році. Тоді датський король Ганс пришвартував свій Грибшунден біля берегів Швеції, готуючись до зустрічі зі шведським правителем Стеном Стуре Старшим. Він мав намір укласти угоду, що надавала б йому контроль над Швецією, як він вже зробив з Норвегією. Це дозволяло б створити об'єднане скандинавське королівство.

Щоб показати свою велич, Ганс забив своє судно військовими, знаряддями та предметами розкоші.

На жаль судно загорілося і пішло на дно. Цей інцидент змусив Ганса змінити плани — незабаром він напав на Швецію і підкорив країну.

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