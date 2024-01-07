Науковці назвали ідеальний час для нічного відпочинку: вбереже від небезпечних хвороб

У більшості людей є звичка засиджуватися допізна та не спішити вкладатися спати. Однак довгострокові наслідки недосипу можуть поставити під загрозу ваше фізичне та психічне здоров’я.

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Як повідомляє REVA, існує зв’язок між коротким сном і набором ваги. Вчені кажуть, що чим більше ви недосипаєте, тим більше ви не зможете схуднути.

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Якщо ви страждаєте від хронічної дефіцити сну, у вас не буде енергії, щоб займатися спортом або харчуватися здорово. Крім того, якщо ви будете спати допізна, ви зловживаєте нездоровими закусками. Дослідження показують, що безсонні ночі посилюють вашу тягу до гамбургерів, ніж до зелених листових овочів.

Один із найефективніших способів уникнути регулярних захворювань — це вчасно спати. Нестача сну не тільки впливає на вашу імунну систему, але й визначає, як швидко ви можете одужати після хвороби.

Коли ви достатньо спите, ваша імунна система достатньо сильна, щоб боротися з вірусними чи інфекційними захворюваннями. Якщо ви будете спати вчасно і прокидатися рано, щоб з’їсти здоровий сніданок до 8:30 ранку, рівень вашого ІМТ буде контрольованим.

Окрім правильного харчування та фізичних вправ, достатній сон також важливий для зниження ризику розвитку деяких хронічних захворювань, таких як діабет, інсульт або високий кров’яний тиск. Коли ви спите, ваше тіло працює над відновленням кровоносних судин, серця та мозку, щоб запобігти цим хронічним захворюванням. Якщо ви не висипаєтеся, ці органи починають погіршуватися, що призводить до серйозних проблем зі здоров’ям.

Ми всі проходили через той смертельний період, коли ви не можете зосередитися та нічого запам’ятати під час іспиту чи презентації, тому що минулої ночі ви просиділи допізна. Це трапляється, коли ваша когнітивна здатність порушується через брак сну. Мало того, відсутність фази швидкого сну, необхідної для стимуляції вашого мозку, може вплинути на навички розв'язання проблем і творче мислення. Одне дослідження показало, що суб’єкти, які прокинулися після швидкого сну, показали на 30 відсотків кращі результати, ніж після фази швидкого сну.

Чим менше ви спите, тим більше ви будете в депресії. Згідно з дослідженням, люди, які не спати пізно вночі, мають більше шансів мати повторювані негативні думки (RNT) порівняно з тими, хто лягає спати рано. Дослідники стверджують, що скорочена тривалість сну та порушення сну пов’язані з посиленням песимістичних думок. З іншого боку, психологи радять підтримувати правильний режим сну, який може дати вам ясний розум і зосередитися на своїх проблемах. Чи не легше впоратися з емоціями, якщо розум відпочив?

Маючи достатню кількість 7-8 годин сну щоночі, ви можете контролювати свою вагу, запобігти хронічним захворюванням, уникнути негативних думок і підвищити свою продуктивність.

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