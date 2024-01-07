Ученые назвали идеальное время для ночного отдыха: убережет от опасных болезней

У большинства людей есть привычка засиживаться допоздна и не спешить укладываться спать. Однако долгосрочные последствия недосыпа могут поставить под угрозу ваше физическое и психическое здоровье.

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Как сообщает REVA, существует связь между коротким сном и набором веса. Ученые говорят, что чем больше вы недосыпаете, тем больше вы не сможете похудеть.

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Если вы страдаете от хронического дефицита сна, у вас не будет энергии, чтобы заниматься спортом или питаться здорово. Кроме того, если вы будете спать допоздна, вы злоупотребляете нездоровыми закусками. Исследования показывают, что бессонные ночи усиливают вашу тягу к гамбургерам, чем к зеленым листовым овощам.

Один из самых эффективных способов избежать регулярных заболеваний – это вовремя спать. Недостаток сна не только влияет на вашу иммунную систему, но и определяет, как быстро вы можете поправиться после болезни.

Когда вы достаточно спите, ваша иммунная система достаточно сильна, чтобы бороться с вирусными или инфекционными заболеваниями. Если вы будете спать вовремя и просыпаться рано, чтобы съесть здоровый завтрак до 8:30 утра, уровень вашего ИМТ будет контролируемым.

Помимо правильного питания и физических упражнений достаточный сон также важен для снижения риска развития некоторых хронических заболеваний, таких как диабет, инсульт или высокое кровяное давление. Когда вы спите, ваше тело работает над восстановлением кровеносных сосудов, сердца и мозга, чтобы предотвратить эти хронические заболевания. Если вы не высыпаетесь, эти органы начинают ухудшаться, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Мы все проходили через тот смертельный период, когда вы не можете сосредоточиться и ничего запомнить во время экзамена или презентации, потому что прошлой ночью вы просидели допоздна. Это случается, когда ваша когнитивная способность нарушается из-за нехватки сна. Более того, отсутствие фазы быстрого сна, необходимой для стимуляции вашего мозга, может повлиять на навыки решения проблем и творческое мышление. Одно исследование показало, что проснувшиеся после быстрого сна субъекты показали на 30 процентов лучшие результаты, чем после фазы быстрого сна.

Чем меньше вы спите, тем больше вы будете в депрессии. Согласно исследованию, люди, которые не спать поздно ночью, имеют больше шансов иметь повторяющиеся негативные мнения (RNT) по сравнению с теми, кто ложится спать рано. Исследователи утверждают, что сокращенная продолжительность сна и нарушение сна связаны с усилением пессимистических мыслей. С другой стороны, психологи советуют поддерживать правильный спящий режим, который может дать вам ясный ум и сосредоточиться на своих проблемах. Не легче ли справиться с эмоциями, если разум отдохнул?

Имея достаточное количество 7-8 часов сна каждую ночь, вы можете контролировать свой вес, предотвратить хронические заболевания, избежать негативных мыслей и повысить свою производительность.

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