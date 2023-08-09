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Вчені назвали останній легіон Риму, який проіснував аж до Середньовіччя

Ціхоцька Марія

Вчені назвали останній легіон Риму, який проіснував аж до Середньовіччя

Протягом історії Римської імперії було створено та розформовано безліч легіонів, але одному з них, 5- му Македонському легіону, вдалось проіснувати до середньовіччя. Заснований близько 43 р. до н.е., Македонський легіон, ймовірно, виник за часів Гая Октавія, майбутнього імператора Августа. Початково було створено два легіони, 5-й Гальський та 5-й Міський, які можуть бути попередниками 5-го Македонського легіону.

Про це пише Heritage Daily.

Після розпуску багатьох легіонів Августом у 31 р. до н.е., 5-й легіон став основою ранньої імператорської армії та був відправлений до Македонії в 30 р. до н.е. Пізніше легіон охороняв кордон у регіоні Дунайського лімесу, брав участь у війнах та подіях на Сході та на Близькому Сході.

Під час Першої Юдейської війни 5-й Македонський легіон допомагав придушити повстання та брав участь у важливих подіях, таких як звільнення міста Сепфоріс та штурм головної святині самаритян.

Пізніше легіон брав участь у подавленні інших повстань, зокрема повстання Бар-Кохби, і відзначився у різних воєнних кампаніях на різних територіях Римської імперії.

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У 274 р. н.е. Македонський легіон був переведений назад до бази в Еску, де він перетворився на польову армію. Легіон брав участь у різних конфліктах та діяльності збереження кордонів імперії.

Хоча про подальшу долю легіону відомі менше, його історія вражає своєю тривалістю та важливістю у воєнних подіях Римської імперії. Македонський легіон існував протягом близько 680 років, від класичної епохи до середньовіччя, залишивши відбиток у історії цивілізації.

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