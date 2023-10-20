Науковці назвали речовину, яка 'є згубним маленьким демоном ожиріння'

Науковці з'ясували, що фруктоза є "згубним маленьким демоном", який спонукає організм до ожиріння. Вона викликає бажання їсти жирнішу їжу у великих кількостях, що призводить до надмірного захоплення їжею.

Дослідження опубліковано в Obesity. У ньому зазначається, що харчові звички людей можуть грати ключову роль у боротьбі з ожирінням, і фруктоза може бути згубним складником у цьому процесі.

Лікар Річард Джонсон з медичного кампусу Аншутц Університету Колорадо зауважив, що фруктоза спонукає організм до надмірного споживання жирної їжі, що може призвести до ожиріння.

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Основний аналіз містив дослідження всіх відомих факторів, які сприяють ожирінню. Дослідники прийшли до висновку, що ключ до схуднення може не полягати в обранні між вуглеводами та жирами, а в зменшенні обох одночасно.

Фруктоза – це тип цукру, який природним чином міститься у фруктах. Однак, додавання великої кількості фруктози до продуктів, таких як солодкі напої та столовий цукор, може призвести до її надмірного споживання.

Гіпотеза "виживання на основі фруктози" об'єднує різні теорії щодо ожиріння, допомагаючи пояснити, чому люди мають тенденцію споживати більше їжі, ніж їм насправді потрібно.

Згідно з цією гіпотезою, фруктоза спонукає організм до надмірного споживання, знижуючи рівень аденозинтрифосфату (АТФ), який забезпечує енергію для клітинних процесів. Коли рівень АТФ опускається, організм сигналізує про необхідність більше палива, що викликає відчуття голоду та надмірне споживання їжі.

Цей режим низької потужності активується навіть у випадках, коли в організмі є запаси жиру, тобто навіть при наявності достатньої кількості палива для клітинних процесів. Фруктоза може заважати організму використовувати ці запаси.

Дослідники наголошують на важливості подальших досліджень для розуміння цього процесу та розробки ефективних стратегій боротьби з ожирінням, яке зараз є серйозною проблемою в галузі охорони здоров'я.

Раніше група дослідників із Вищої технічної школи Цюріха на чолі з професором Маркусом Штоффелем виявила незвичайний генетичний фактор ризику спадкового ожиріння: молекулу мікро РНК-7.

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