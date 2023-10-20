Ученые назвали вещество, которое 'является губительным маленьким демоном ожирения'

Ученые выяснили, что фруктоза является "губительным маленьким демоном", побуждающим организм к ожирению. Она вызывает желание есть более жирную пищу в больших количествах, что приводит к чрезмерному увлечению пищей.

Исследование опубликовано в Obesity. В нем отмечается, что пищевые повадки людей могут играть ключевую роль в борьбе с ожирением, и фруктоза может быть губительной составляющей в этом процессе.

Врач Ричард Джонсон из медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо отметил, что фруктоза побуждает организм к чрезмерному потреблению жирной пищи, что может привести к ожирению.

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Основной анализ содержал исследование всех известных факторов, способствующих ожирению. Исследователи пришли к выводу, что ключ к похудению может не состоять в избрании между углеводами и жирами, а в уменьшении обоих одновременно.

Фруктоза – это тип сахара, который естественным образом содержится в фруктах. Однако добавление большого количества фруктозы к продуктам, таким как сладкие напитки и столовый сахар, может привести к чрезмерному потреблению.

Гипотеза "выживания на основе фруктозы" объединяет разные теории по ожирению, помогая объяснить, почему люди имеют тенденцию потреблять больше пищи, чем им действительно нужно.

Согласно этой гипотезе, фруктоза побуждает организм к чрезмерному потреблению, снижая уровень аденозинтрифосфата (АТФ), обеспечивающего энергию для клеточных процессов. Когда уровень АТФ опускается, организм сигнализирует о необходимости больше топлива, что вызывает чувство голода и чрезмерное потребление пищи.

Этот режим низкой мощности активируется даже в тех случаях, когда в организме есть запасы жира, то есть даже при наличии достаточного количества топлива для клеточных процессов. Фруктоза может мешать организму использовать эти запасы.

Исследователи отмечают важность дальнейших исследований для понимания этого процесса и разработки эффективных стратегий борьбы с ожирением, которое сейчас является серьезной проблемой в области здравоохранения.

Ранее группа исследователей из Высшей технической школы Цюриха во главе с профессором Маркусом Штоффелем обнаружила необычный генетический фактор риска наследственного ожирения: молекулу микро РНК-7.

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