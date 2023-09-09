Вчені виявили, що слони дають одне одному "імена"

Науковці виявили, що дикі слони савани в Кенії використовують певні голосові звуки для спілкування між собою. Ці відкриття, хоч і не пройшли рецензування, можуть зробити слонів єдиною відомою нелюдською твариною, яка спілкується за допомогою випадкових імен.

Слони також можуть використовувати унікальні свистки, щоб викликати певних особин, але це відрізняється від людської системи іменування, яка зазвичай базується на абстрактних поняттях і культурних цінностях, пише Sciense Alert.

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Висновки науковців можуть розмити межі між тим, що раніше вважалося унікальним для людської мови і тим, що спостерігається в інших системах спілкування тварин.

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Слони відомі своєю гучною вокалізацією, схожою на трубу, але більшість їхнього спілкування здебільшого непомітна для людей. Ці великі ссавці використовують низькочастотний гуркіт, який може доносити повідомлення на відстань до шести кілометрів.

Таке спілкування стає корисним для слонів, які проводять більшу частину свого дня у пошуках їжі і можуть втрачати один одного з поля зору.

Щоб вивчити цей аспект, науковці записували гуркіт слонів у природному середовищі Кенії та використовували модель машинного навчання для передбачення, на якого приймача спрямований кожен гуркіт.

Результати показали, що певні гуркоти були специфічними для конкретних приймачів і використовувалися для спілкування з ними. Більше того, ці голосові маркери були послідовними в різних сценаріях, що свідчить про їхню систематичність.

Іншими словами, різні слони використовували одні й ті ж типи гуркотів для спілкування з конкретними особинами, подібно до того, як люди називають один одного.

Інформація, закодована в слонячих голосових сигналах, може включати вік, стать та емоційний стан, і це спілкування може бути більш складним, ніж здавалося раніше.

Ці відкриття вказують на те, що застосування штучного інтелекту може сприяти кращому розумінню мови тварин та спілкування між ними. Можливо, одного дня вчені зможуть навіть надати слонам імена на основі їхніх голосових особливостей.

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