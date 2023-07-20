Вчені виявили причини загибелі древніх людей у пустелі Атакама 3000 років тому

Вижити в пустелі Атакама було нелегко, але головною небезпекою тут була не природа. Смертельні випробування чекали на давніх жителів пустелі, розташованої на сучасній території Південної Америки. Але найбільша загроза виявилася від самої людиини.

Про це пише Science Alert.

У недавньому дослідженні вчені дослідили залишки одних із перших хліборобів, що обробляли землю в пустелі Атакама близько 3000 років тому, на території сучасного Чилі.

Зрозуміло, що в екстремальних умовах цієї засушливої місцевості вирощування сільськогосподарських культур було надзвичайно важкою задачею. Але додатковою проблемою стало соціальне напруження, спричинене соціокультурними змінами, що спричинило жахливі випадки насильства. Сліди цього насильства видно на знайдених скелетах.

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"Землеробство в цій екстремальній пустелі обмежувалося певними територіями, такими як оазиси. Ці оазиси були розділені величезною безплідною пампою, що переважала в ландшафті", - розповідає антропологиня Вів'єн Станден з університету Тарапака в Чилі.

"Пересування з цих плідних оазисів на віддалені безводні ділянки стало стиком з вимушеними умовами і відсутністю ресурсів для життя. Виникла нова соціокультурна структура і проблеми з використанням землі, що призвели до соціальної напруги, конфліктів та насильства серед землеробів".

У ході дослідження вчені проаналізували останки 194 дорослих осіб, похованих на стародавніх цвинтарях у пустельній долині Азап, колись одній з найбільш родючих долин на півночі Чилі. Завдяки умовам пустелі, скелети, які належали періоду 800-600 років до нашої ери, збереглися добре, і деякі з них навіть мали волосся і м'які тканини.

Але багато з цих скелетів демонструють сліди насильства та бойових зіткнень.

"З 194 скелетів людей, 21% мали травми, які були несумісні з випадковими травмами. У 10% випадків травми ймовірно призвели до смерті, а проломи черепа були виявлені у 14 осіб", - повідомляють дослідники.

На думку вчених, багато з цих серйозних травм були результатом навмисних дій, здійснених іншими людьми під час міжособистісних конфліктів. Деякі з ударів були смертельними і, здається, були нанесені зловмисниками ззаду або з використанням ударного знаряддя, такого як дерев'яна палиця, кийок або металева зброя.

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Однією з причин конфліктів між давніми землеробами була боротьба за життєвий простір, родючі землі та доступ до води, що було спричинене кліматичними змінами.

"Це могло спровокувати конкуренцію, напруженість і жорстокі конфлікти між сусідніми соціальними групами в долині Азап", — говорять вчені.

"Також у світлі мінливих соціально-культурних умов нові лідери намагалися затвердити свою владу і контролювати родючі землі, тому й спалахували такі протистояння", — говорить Станден.

Нагадаємо, у Бразилії знайшли прикраси, що були виготовлені з кісток гігантського лінивця 25 тисяч років тому.

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