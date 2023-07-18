У Тайвані помітили гігантську рибу ''судного дня'': що це значить (фото та відео)

Величезну рибу, яку в японській міфології вважають ознакою нещастя, помітили дайвери біля берегів Тайваню. Риба була вкрита ранами, яких їй завдали акули.

Ця Regalecus glesne, також відома як риба-ремінь, є морською рибою, що зустрічається в теплих і помірно теплих водах Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. Це найбільша риба у своєму роді та може досягати довжини до 11 метрів у довжину та мати 272 кілограмів ваги.

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Риба-ремінь має довге, вузьке тіло, що нагадує ремінь, і маленьку голову. Вона має одне спинне плавце, розташоване на середині спини, і два плавця, розташованих на задній частині тіла. Риба-ремінь також має довгий, тонкий хвіст, який закінчується загостреною кінцівкою.

Риба-ремень є хижаком і харчується кальмарами, рибою та іншими морськими тваринами. Вона ковтає свою здобич цілою.

Це рідкісна риба, про яку мало що відомо. Вона зустрічається в глибоких водах і рідко піднімається на поверхню.

Її охрестили "провісницею загибелі", оскільки вважається, що вона плаває лише на глибині й виринає лише під час землетрусу, який сколихне острів.

Рибу, яку помітили біля Тайваню, була близько двох метрів у довжину.

Інструктор з дайвінгу Ван Ченг-Ру, який зробив вражаючі фотографії величезної риби, сказав: "Вона, мабуть, помирала, тому попливла на мілкі води".

Він додав, що це був перший раз, коли він натрапив на подібну рибу.

Нагадаємо, біля узбережжя Колумбії вченим вдалося вперше зафільмувати годування горбатим китом груддю.

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