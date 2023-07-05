Вчені знайшли в Єгипті мумію хлопчика віком 2300 років, який був похований із 49 амулетами

Цей відомий "Золотий хлопчик" був виявлений у 1916 році в некрополі в Наг-ель-Хасаї, розташованому на півдні Єгипту, що використовувався протягом періоду між 332 і 30 роками до нашої ери. Протягом усього цього часу його тіло зберігалося в підвалі Єгипетського музею у Каїрі, поки група науковців під керівництвом Сахара Саліма з Каїрського університету не почала його досліджувати. Мумію було знайдено в двох трунах: зовнішній мав напис грецькою мовою (поховання відбувались у період еллінізму), а внутрішній був зроблений з дерева і виконував роль саркофага.

Про це повідомляє Оxu.az.

За результатами комп'ютерної томографії встановлено, що підліток помер у віці 14-15 років. Він був зростом 128 см, а його тіло не мало ознак насильницької смерті або захворювань. Ймовірно, смерть настала внаслідок природних причин. Зуби були у відмінному стані, без ознак карієсу, і не було прорізано зубів мудрості.

У складі похоронного інвентарю виявли 49 амулетів, що належать до 21 типу. Вони були розміщені на різних частинах тіла, з метою допомогти підлітку перейти в потойбічний світ. На його ногах були сандалі, що мали допомогти вибратися з труни, а тіло прикрашали "гірлянди" з папороті.

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"Серед амулетів є Око Гора, скарабей, амулет сонця на горизонті (ахет), "плацента", Вузол Ісіди та інші. Багато з них були зроблені із золота, а деякі – з напівдорогоцінного каміння, обпаленої глини або фаянсу. Їх метою було захистити тіло і надати йому сили в потойбіччі", – повідомив доктор Салім.

У роті мумії був золотий "язик", щоб хлопчик мав змогу говорити в потойбіччі. У грудях перебував золотий жук-скарабей, який мав допомогти померлому на суді Осіріса, під час якого боги зважували "серце" людини та оцінювали, чи гідний він потойбіччя.

Нагадаємо, на півночі Китаю знайшли артефакти бронзової доби та "елітні гробниці".