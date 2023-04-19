Вчені відповіли, які риси характеру собаки переймають від своїх власників

Наукове дослідження вчених з Інституту історії людства імені Макса Планка в Німеччині підтверджує вислів про те, що власники собак поступово стають схожими на своїх вихованців. За дослідженням, опублікованим у виданні Daily Mail, власники, які мають гарні стосунки зі своїми собаками, виявилися мають подібні риси особистості до своїх тварин.

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Дослідники проаналізували більше тридцяти наукових статей, що стосуються взаємин між собаками та їх власниками. Вони з'ясували, що міцний зв'язок між господарем і вихованцем зміцнюється, коли собаки проявляють відкритість, приємність та невротичність, які перевищують рівень цих рис у їх власників.

На основі цих результатів вчені припустили, що відкритість і поступливість собак можуть бути рисами, які сприяють легшому встановленню соціальних взаємодій між людиною та твариною, особливо в тих випадках, коли власник не володіє цими рисами.

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Вчені також вважають, що створення функціональних взаємин зі собаками має фізичні та психологічні переваги для людей. Тому вони сконцентрували своє дослідження на виявленні рис особистості, які сприяють позитивним стосункам між людиною та собакою. Результати цього дослідження можуть вплинути на тенденції, що виникли під час пандемії коронавірусу, коли деякі власники почали відмовлятися від своїх собак з ряду причин.

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Дослідники встановили, що функціональні стосунки собак із їх господарями можуть бути пов'язані з рядом рис характеру тварин. Серед таких рис можна виділити рівень енергії, прихильність, інтелект, відкритість, поступливість, чуйність та навчання.

Проте, проблемні стосунки з господарями можуть виникати через інші риси характеру собак, такі як асоціальність, територіальність, не підданість дресируванню та потяг до руйнування.

Цікаво, що дослідники також виявили зв'язок між характером власників і поведінкою їхніх собак. Зокрема, власники, які проявляли ознаки невротичності та були менш схильні слухати думку інших, мали схильність мати більш агресивних домашніх улюбленців. З іншого боку, власники, які були дуже прив'язані до своїх тварин, відчували тривогу при розлуці з ними.

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