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Ученые ответили, какие черты характера собаки перенимают от своих владельцев

Игорь Романько

Какими чертами характера собаки похожи на своих хозяев

Научное исследование ученых из Института истории человечества имени Макса Планка в Германии подтверждает высказывание о том, что владельцы собак постепенно становятся похожими на своих питомцев. По исследованию, опубликованному в издании Daily Mail, владельцы, имеющие хорошие отношения со своими собаками, оказались имеют схожие черты личности к своим животным.

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Исследователи проанализировали более тридцати научных статей, касающихся отношений между собаками и их владельцами. Они выяснили, что прочная связь между хозяином и питомцем укрепляется, когда собаки проявляют открытость, удовольствие и невротичность, которые превышают уровень этих черт у их владельцев.

На основе этих результатов ученые предположили, что открытость и уступчивость собак могут быть чертами, способствующими более легкому установлению социальных взаимодействий между человеком и животным, особенно в тех случаях, когда владелец не обладает этими чертами.

Ученые также считают, что создание функциональных отношений с собаками имеет физические и психологические преимущества для людей. Поэтому они сконцентрировали свое исследование на выявлении черт личности, способствующих положительным отношениям между человеком и собакой. Результаты этого исследования могут повлиять на тенденции, возникшие во время пандемии коронавируса, когда некоторые владельцы стали отказываться от своих собак по ряду причин.

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Исследователи установили, что функциональные отношения собак с хозяевами могут быть связаны с рядом черт характера животных. Среди таких черт можно выделить уровень энергии, привязанность, интеллект, открытость, уступчивость, отзывчивость и обучение.

Тем не менее, проблемные отношения с хозяевами могут возникать из-за других черт характера собак, таких как асоциальность, территориальность, не подверженность дрессировке и тяга к разрушению.

Интересно, что исследователи также обнаружили связь между характером владельцев и поведением собак. В частности, владельцы, проявлявшие признаки невротичности и менее склонные слушать мнение других, имели склонность иметь более агрессивных домашних любимцев. С другой стороны, владельцы, очень привязанные к своим животным, испытывали тревогу при разлуке с ними.

Напомним, ранее мы писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову, а также о 3 породах собак, которые приносят удачу своим владельцам.

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