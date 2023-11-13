Вчені відповіли, скільки місяців потрібно прожити без алкоголю, щоб відновити завдані ним пошкодження мозку

Останні наукові дослідження вказують на те, наскільки оперативно може відбуватися відновлення структури мозку після припинення вживання алкоголю.

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Люди із розладом вживання алкоголю (AUD) часто демонструють структурні зміни у різних областях кори головного мозку, що відповідають за когнітивні функції. Однак нове дослідження, проведене в США, показало, що ті, хто припинив вживання алкоголю, спостерігають активне відновлення товщини кори, і цей процес може бути відзначений вже впродовж першого місяця та тривати до 7,3 місяців, пише Sceinse Alert.

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Попередні дослідження вказували на те, що певні регіони мозку можуть відновлювати свою структуру після припинення вживання алкоголю, проте не було чіткості стосовно швидкості цього процесу.

Тімоті Дураццо зі Стенфордського університету та його команда провели дослідження з участю 88 людей із розладом вживання алкоголю. Учасники проходили сканування мозку протягом першого тижня, першого місяця та 7,3 місяців утримання від алкоголю. Частину групи також досліджували на початковому етапі та через 9 місяців для порівняння.

Дослідження показало, що відновлення товщини кори після 7,3 місяців утримання від алкоголю було значущим в 25 з 34 регіонів мозку. Однак важливо зауважити, що ці результати можуть бути обмеженими масштабом вибірки та відсутністю різноманітності в дослідженні.

Автори дослідження також врахували вплив факторів, таких як генетика, фізична активність та стан органів, які можуть впливати на відновлення мозку. Дослідники вважають, що їхні результати надають важливу інформацію про позитивний вплив тривалої тверезості на мозкову морфологію в осіб із розладом вживання алкоголю. Однак для більш точного розуміння взаємозв'язків між відновленням структури мозку та нейрокогнітивними аспектами необхідні масштабніші дослідження.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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