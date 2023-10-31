Науковці показали, який вигляд мала ''леді з Ампато'', принесена в жертву вулканові 500 років тому (фото)

Дослідники реконструювали обличчя дівчини інків, принесеної в жертву на вершині гори Ампато в Андах на півдні Перу. Заморожені останки дівчини були виявлені археологами в 1995 році на висоті 6318 метрів над рівнем моря. Її знайшли загорнутою в оберемок тканини.

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Її назвали "Леді з Ампато". Історики кажуть, що вона була принесена в жертву на вершині близько 500 років тому богам інків. На той час їй було десь 15 років.

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Жертвоприношення дітей, які називають капакоча або хапак хуча, були важливою частиною релігії інків. Інки вважали, що принесені в жертву діти насправді не вмирають, а натомість спостерігають за землею зі своїх сіданок на вершині гори разом зі своїми предками, повідомляє католицький університет Санта-Марія.

Дівчинку до загробного життя супроводжували 37 похоронних приношень, таких як контейнери типу арібалос для рідини, кістки лами, маленькі фігурки та кераміка, прикрашена геометричними візерунками. Також було виявлено продукти – кукурудзяні зерна та качани.

Через 28 років після відкриття команда дослідників реконструювала риси дівчини у гіперреалістичній скульптурі. Це було зроблено на основі томографії тіла, дослідження ДНК, етнологічних характеристик, віку та комплекції дівчини.

Томографічне дослідження показало, що дівчині на момент смерті було від 13 до 15 років, де вона отримала удар по правій потиличній частині черепа. Вся ця інформація дозволила доктору Оскару Нільсону, шведському археологу і художнику-пластику, застосувати манчестерську техніку для створення обличчя дівчини інків.

Науковець Дагмара Соха, археолог з команди Центру Андських досліджень у Варшаві, сказала: "Побудова обличчя дівчини інків була дуже емоційною, тому що це ніби цей неповнолітній, який жив 500 років тому, воскрес".

Скульптура обличчя дівчини інків буде виставлена в Католицькому університеті Санта-Марія в Перу.

Науковці пояснили, що жертвоприношення дітей інками було поширеним явищем, яке відбувалося протягом століть. Дівчат інків, як правило, приносили в жертву, щоб задобрити богів і забезпечити процвітання поселень.

Нагадаємо, у місті Ачаваніча у Шотландії вчені відтворили тривимірне зображення жінки бронзового віку, яку вони назвали "Ава".

Раніше дослідники успішно відтворили образ 16-річної дівчини з VII століття, залишки якої були знайдені поблизу Кембриджу. Крім реконструкції її зовнішності, вчені провели аналіз кісток і зубів, встановивши, що вона народилася в Центральній Європі та переїхала звідти у ранньому дитинстві.

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