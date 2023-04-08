Вчені припускають, що люди будуть жити до 140 років

Науковці впевнені, що людство ще не досягнуло максимальної тривалості життя. Вчені з Університетів Джорджії та Південної Флориди (США) припускають, що люди будуть жити по 140 років.

Дійти до такого висновку їм вдалось за допомогою математичної моделі: статистичного закону Гомперця. Згідно нього рівень смертності групи зростає експоненційно віку цієї групи

Про це пише видання PLOS ONE.

Після 50 років ризик померти починає збільшуватись вдвічі кожні 10 років. Максимальним показником Гомперца вважається досягнення людиною певного віку, з якого показники смертності вже не збільшуються.

Відео дня

Читайте також: Американський вчений попередив про небезпеку штучного інтелекту

Історія знає кілька випадків відстрочення збільшення вірогідності смерті. Перший відбувся серед людей, народжених на початку другої половини ХІХ століття. Він яскравіше виражався у жінок. За цей період GMA виріс на 5 років. Другий епізод відносився до людей, які народились у період між 1910 та 1950 роками.

Згідно із математичною моделлю, люди, народжені після 1950 року, зазнають ще більшого збільшення GMA. Рекорди сучасних довгожителів будуть побиті після 2073 року: тоді люди житимуть і до 140 років.

Нагадаємо, раніше UaPortal писав про те, як штучний інтелект реконструював обличчя муміфікованих людей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!